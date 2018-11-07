Финансовый регулятор на своем официальном сайте сообщил об отзыве
лицензии у банка Агросоюз. Причина серьезная: кредитная организация
подозревается в нарушении закона о борьбе с финансированием терроризма.
Финансовый регулятор на своем официальном сайте сообщил об отзыве
лицензии у банка "Агросоюз". Причина серьезная: кредитная организация
подозревается в нарушении закона о борьбе с финансированием терроризма.
Проверка, инициированная Центробанком, выявили отсутствие в кассе ООО КБ "Агросоюз"
1,3 миллиарда рублей. Как отметили в финансовом регуляторе, эта сумма
равна размеру собственного капитала кредитной организации. При этом
главным источником фондирования "Агросоюза" являлись средства вкладчиков. Среди пассивов банка доля таких средств достигала 70%.
Как
сообщает со ссылкой на ЦБ, руководство банка мешало регулятору проводить
проверки и предоставляло кассовые документы с признаками
фальсификации. Более того, "Агросоюз"
нарушал законодательство в области противодействия полученных
преступным путем доходов и финансированию терроризма. Речь идет о
полноте и достоверности информации, представлявшейся в уполномоченный
орган.
Центробанк
неоднократно предпринимал меры для предотвращения банкротства кредитной
организации. Так, за текущий год финансовый регулятор пополнял кассу
банка девять раз.
Денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности
от участника банка. "Источники денежных средств для оказания финансовой
помощи непрозрачны для надзорного органа", – утверждается в сообщении.
Всего таким образом было внесено 750 миллионов рублей.
Неделю назад стало известно, что в банке . Андрей Шляховой, который единолично владел ООО КБ "Агросоюз",
вышел из капитала организации, поскольку, объясняли тогда в кредитном учреждении, длительное время не принимал участия в его деятельности. В
банке также заявили, что "Агросоюз" нашел нового собственника, но его имя по каким-то причинам раскрывать не стали.
Возможно,
что на перестановки в финансовой организации повлияла американские
санкции, которые были введены против нее в августе этого года. США
обвинили "Агросоюз" в нарушении режима ограничительных мер против Северной Кореи.
Кредитная
организация и ее теперь уже бывший владелец, уверены в Вашингтоне,
осуществляли операции, в которых были заинтересованы клиенты из КНДР.
Северная Корея, как известно, уже давно находится под американскими
санкциями.
"Агросоюз"
занимает 198-е место в рейтинге российских банков. У кредитного
учреждения 20 офисов, расположенные в крупных городах – Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Оренбурге и других. Сейчас в банке
введена временная администрация.