Финансовый регулятор на своем официальном сайте сообщил об отзыве лицензии у банка Агросоюз. Причина серьезная: кредитная организация подозревается в нарушении закона о борьбе с финансированием терроризма.

Финансовый регулятор на своем официальном сайте сообщил об отзывелицензии у банка "Агросоюз". Причина серьезная: кредитная организацияподозревается в нарушении закона о борьбе с финансированием терроризма.Проверка, инициированная Центробанком, выявили отсутствие в кассе ООО КБ "Агросоюз"1,3 миллиарда рублей. Как отметили в финансовом регуляторе, эта суммаравна размеру собственного капитала кредитной организации. При этомглавным источником фондирования "Агросоюза" являлись средства вкладчиков. Среди пассивов банка доля таких средств достигала 70%.Каксообщает со ссылкой на ЦБ, руководство банка мешало регулятору проводитьпроверки и предоставляло кассовые документы с признакамифальсификации. Более того, "Агросоюз"нарушал законодательство в области противодействия полученныхпреступным путем доходов и финансированию терроризма. Речь идет ополноте и достоверности информации, представлявшейся в уполномоченныйорган.Центробанкнеоднократно предпринимал меры для предотвращения банкротства кредитнойорганизации. Так, за текущий год финансовый регулятор пополнял кассубанка девять раз.Денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенностиот участника банка. "Источники денежных средств для оказания финансовойпомощи непрозрачны для надзорного органа", – утверждается в сообщении.Всего таким образом было внесено 750 миллионов рублей.Неделю назад стало известно, что в банке . Андрей Шляховой, который единолично владел ООО КБ "Агросоюз",вышел из капитала организации, поскольку, объясняли тогда в кредитном учреждении, длительное время не принимал участия в его деятельности. Вбанке также заявили, что "Агросоюз" нашел нового собственника, но его имя по каким-то причинам раскрывать не стали.Возможно,что на перестановки в финансовой организации повлияла американскиесанкции, которые были введены против нее в августе этого года. СШАобвинили "Агросоюз" в нарушении режима ограничительных мер против Северной Кореи.Кредитнаяорганизация и ее теперь уже бывший владелец, уверены в Вашингтоне,осуществляли операции, в которых были заинтересованы клиенты из КНДР.Северная Корея, как известно, уже давно находится под американскимисанкциями."Агросоюз"занимает 198-е место в рейтинге российских банков. У кредитногоучреждения 20 офисов, расположенные в крупных городах – Москве,Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Оренбурге и других. Сейчас в банкевведена временная администрация.