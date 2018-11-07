Чем ближе выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, тем больше нервничает президент Украины Петр Порошенко. После голосования, которое состоится 11 ноября, на Россию необходимо наложить новые санкции, заявил лидер Незалежной на международной конференции Уроки гибридного десятилетия.

Чемближе выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народныхреспубликах, тем больше нервничает президент Украины Петр Порошенко.После голосования, которое состоится 11 ноября, на Россию необходимоналожить новые санкции, заявил лидер Незалежной на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия".Украинский лидер в очередной раз завел свою любимую шарманкупро "российскую агрессию". Никакого компромисса с Москвой, заявил онбыть не может. Прежде всего, заявил Порошенко, это касается вопросовсанкций. "До полного восстановления территориальной целостности исуверенитета над всеми оккупированными и аннексированными территориями",– заявил президент Украины.Под"оккупированными территориями" в Киеве подразумевают Крым, а такжеДонбасс, хотя никаких доказательств присутствия российских вооруженныхсил в ДНР или ЛНР Незалежная мировому сообществу до сих пор не предоставила.Порошенкоустроил настоящую истерику, стращая собравшихся "непомерными аппетитамиКремля". По его словам, даже любые намеки на снятие санкций провоцируютРоссию на "агрессию" в Донбассе и "репрессии" против украинцев икрымских татар в Крыму.Выборыглав Донецкой и Луганской народных республик, которые состоятся 11ноября в Донецкой и Луганской республиках, запустят ввод очередногопакета санкций, уверен Порошенко. "Теперь время говорить не проослабление санкций против России, а про их усиление", – заявилукраинский лидер.Экспертыне исключает, что проведение выборов в Донбассе, а также недавновведенные Россией санкции против Украины свидетельствуют о том, что вКремле окончательно потеряли надежду на договороспособность украинского лидера.Так,политолог Михаил Погребинский полагает, что президент России ВладимирПутин поставил крест на Порошенко и отказался с ним разговаривать. "Онпублично дал понять, что в оставшееся время не рассчитывает на какие-топродвижения с нынешней украинской властью", – сказал эксперт.