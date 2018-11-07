На шоу Бориса Корчевникова Судьба человека телеканала Россия 1 появилась дочь Андрея Кончаловского Дарья. Она поддержала свою мать, актрису Ирину Бразговку.

На шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1" появилась дочь Андрея Кончаловского Дарья. Она поддержала свою мать, актрису Ирину Бразговку.Ирина Бразговка познакомилась с Андреем Кончаловским, когда ей не было еще 20 лет. Режиссер сразу обратил на нее внимание. "Это было ужасно, потому что я чувствовала себя голой. Все вроде было хорошо, но меня так рассматривали, я очень стеснялась. Мне кажется, ему это даже понравилось", – призналась Бразговка.Актриса сообщила, что ей всегда нравились мужчины старше нее. "Я знала, что у него есть жена (актриса Наталья Аринбасарова. – Прим.ред.), но меня, честно вам скажу, Господи, прости меня, это не интересовало совсем. Я настолько доверяла ему как человеку, как личности, я верила, что он ничего не сделает противоестественного и безнравственного", – объяснила актриса.При этом Бразговка понимала, что ее отношения с Кончаловским на время, и приняла, что лишь является эпизодом в его жизни. Действительно, вскоре режиссер покинул страну, а она узнала, что ждет ребенка. Однако решила ничего не говорить Андрею, к тому же Ирина встретила другого мужчину, и на его вопрос, его ли это ребенок, ответила ему, что да.Родилась Дарья. У девочки обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. "Даша оказалась больна какой-то внутриутробной инфекцией, очень серьезной, в результате которой была поражена печень", – сообщила Бразговка.Дальше началась борьба за жизнь девочки. "Это долгие какие-то больницы, бесконечные, с переливаниями крови, заражением при этих переливаниях новым гепатитом. Это была бесконечная борьба за жизнь", – заключила актриса.В то время ее поддерживал любимый мужчина Александр, которому Ирина родила дочь Александру. Однако артистка подчеркнула, что ее возлюбленный был несвободен. "У него была жена. Боря, все очень сложно в этой жизни! У него была жена и ребенок, представляете, какой ужас?!" – со смехом сообщила Бразговка и заявила, что никогда не хотела замуж, зато хотела детей. В итоге, они все же расстались. потому что Ирина устала от таких отношений.Когда Дарье было 17 лет, объявился Андрей Кончаловский. Ему рассказали, что у него есть внебрачная дочь, которой нужна помощь, ведь оставшаяся одна Бразговка не справлялась с двумя дочерьми. Режиссер стал давать деньги, Ирина отправила Дарью на курсы английского языка, а младшая заходила в монтажную к нему.Разумеется, Кончаловский сомневался в том. что Даша его дочь. "Но это было лишь раз, потому что дальше он занялся делом. есть ребенок. С ним надо что-то делать", – рассказала сама Дарья Михалкова, появившаяся в студии. Режиссер отправил ее в Америку, сделал новые зубы, ведь в детстве Дарья их травмировала.Они поддерживают теплые отношения. Дарья подарила отцу внуков, периодически бывает с ними в его доме на Николиной горе. Она сильно изменилась – из невзрачного подростка превратилась в привлекательную женщину со стильной стрижкой и в модных очках. "Он очень искренний, богатый человек, он умеет все богатство, всю мудрость очень просто подать. Ты понимаешь. что за словами скрывается гораздо больше, чем там есть. У него", – высказалась об Андрее Кончаловском наследница.