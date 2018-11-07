Певица Лолита пригласила телеведущего Андрея Малахова в свой дом в болгарской деревне. Сейчас они работают над программой, посвященной жизни исполнительницы. В своем Instagram она опубликовала забавную видеозапись из этой поездки.

Певица Лолита пригласила телеведущего Андрея Малахова в свой дом в болгарской деревне. Сейчас они работают над программой, посвященной жизни исполнительницы. В своем Instagram она опубликовала забавную видеозапись из этой поездки.На следующей неделе Лолита отметит свой юбилей – 14 ноября певице исполнится 55 лет. В гости к ней в болгарскую деревню приехал Андрей Малахов, чтобы снять передачу об артистке. Лолита опубликовала ролик в Instagram, в котором показала своих домашних животных.Известный тележурналист рассказал подписчикам звезды о ее домашнем хозяйстве и маленьком производстве одежды. "Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в гостях у Лолиты. До этого она не рассказывала, но у нее есть свое стадо и свое маленькое производство красивых кашемировых свитеров, – сказал он, – Вы слышите эти звуки, друзья, эти переливы колокольчиков? Эти мелодии вы скоро сможете услышать на концерте Лолиты на поле. Она поет для них".Видео Лолита сопроводила коротким анонсом предстоящей программы. "Андрей был у нас с Димой в гостях. Сняли юбилейную передачу. Просто удовольствие было три дня провести вместе с Боцманом и съёмочной группой в нашем доме в обычной Болгарской деревне... Увидите всё как есть. Быт представлен!", – написала она.Ранее Андрей Малахов опубликовал видео, на котором певица Лолита накинулась на него с кулаками. Журналист закрылся от нападавшей стулом. Звезда кричала, что это месть за футболистов Кокорина и Мамаева. Видео оказалось постановочным. Подписчики оценили чувство юмора Малахова и Милявской: "Ушатала", "Лолита как всегда, без эпатажа не может", "Лолита – молодец".