Разгружали горящую Газель. В сеть выложили видео происшествия на парковке одного из торговых комплексов Владимира. 7 ноября на Тандеме загорелся стоящий автомобиль. В это время рабочие как раз вели разгрузку машины.

Разгружали горящую "Газель". В сеть выложили видео происшествия на парковке одного из торговых комплексов Владимира. 7 ноября на "Тандеме" загорелся стоящий автомобиль. В это время рабочие как раз вели разгрузку машины. Возгорание началось в моторном отсеке из-за короткого замыкания. В итоге площадь пожара составила 1 квадратный метр. Потушить пламя рабочим удалось еще до приезда спасателей с помощью огнетушителя.