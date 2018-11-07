Зима близко. А это значит, что пора запускать батареи в квартирах и домах.

Ремонт батарей отопления - своими руками или вызывать мастера? История одного мужика

Зима близко. А это значит, что пора запускать батареи в квартирах и домах. В зависимости от типа дома и характера отопления этот процесс может быть как простым и не требующим непосредственного участия владельцев квартир (кроме внесения платы, конечно). Но не всегда всё идет по плану. Вот пришла зима, у всех соседей батареи теплые, а у вас - холодные! Что же делать? Обычно в таких случаях советуют вызывать мастера-сантехника. Но ведь услуги профессионала стоят денег, и зачастую (в зависимости от объёма работ) немалых. Как же можно справиться своими силами? Вот история Владимира из города Владимира, который чинил отопление своими руками.

Добрых дел мастер

Владимир, для родных и друзей - дядя Вова, всегда считал себя на все руки мастером. Ну, еще с колледжа у него была рабочая профессия - автомеханик, и разумеется всё у себя и у знакомых он всегда делал руками. Такой мужик - на все руки мастер. Однажды, ему позвонила сестра - "Вова, привет! Что-то у нас батареи не греют, приди, разберись, ну а за мной не заржавеет?".

Ну, дяде Вове оно и в радость - собрался вечером после работы, приехал. То да сё, доходит до батарей дело. Покрутил вентиль, покрутил. Опыт ему подсказывает - если холодная батарея при включённом отоплении, надо воду слить, потом воздух спустить, и готово! Делов то! Посидеть с ведром под батареей 10 минут, зато прослыть настоящим мужиком в глазах родственников.

И вот, после всех его действий...ничего не произошло. Вода слилась, воздух вышел, а горячая не зашла. Как так?! У Владимира разрыв шаблона. Всегда же всем делал, а тут - такое. Ну думает, плохо спускал видимо. Решил на следующий день прийти еще раз. И еще раз.

Зима у порога

И длилась бы история любви еще долго, не будь они с хозяйкой родными братом и сестрой., но батарея просто отказывалась работать! А уже холода пришли. У сестрёнки - маленькие детки. Холодно. Обогреватель не спасает, спят в одежде - но мастера вызывать не хотят. Правильно, лучше пусть потерпим немного, дядя Вова всё может, сейчас всё сделает в два счёта, надо лишь только подождать!...

Всё перепробовал дядя Вова. И к соседям ходил ругался - а те ничего не знают, у них-то батареи горячие, не их проблемы. И в УК звонил - но те вообще ни сном не духом - "Мы вам тепло подали, а что там у вас где перекрыто или не работает - разбирайтесь сами." В итоге плюнул, и вызвал сам мастера из компании Сантехмастер.

За работу берется профи

Мастер приехал - и что бы Вы думали? Причина обнаружилась в том что при прокладке труб в этом доме (видимо, укладывал такой же "дядя Вова"), была использована весьма нетривиальная схема расположения труб, и чтобы пустить тепло в эту квартиру, было необходимо открыть задвижку в квартире на 3 (!) этажа ниже. Чтобы это понять мастеру потребовалось просто узнать тип дома и осмотреть трубы в квартире. Сразу понятны стали возможные проблемы, и посетив конкретную квартиру соседей быстро выяснили причину. Отопление было восстановлено меньше чем за 2 часа. Обошлась вся работа в 1000 рублей. Лекарства для деточек, заболевших за то время что вынуждены были спать на морозе - 5000 рублей. Вот так сэономила сестрёнка!

А дядя Вова с тех пор больше не берется за подобные дела. Оно ему надо? Стараешься тут, горбатишься ради них, а приезжает какой-то умник и в момент всё исправляет. Ну как так можно? И не так давно уже сам вызывал сантехника через компанию "Сантехмастер": https://santex33.ru/ . Своё-то ведь оно как-то ценее чем чужое, пусть и родственное!

Мораль

Пользуйтесь, господа, услугами профессионалов. То, что может казаться экономией на первый взгляд, на деле приносит только большие убытки. Ведь сервисные службы не просто так существуют - а именно для таких случаев. И ничего зазорного в том, чтобы даже "взрослый мужик" вызывал сантехника. Каждый должен заниматься своим делом, как говорил классик.