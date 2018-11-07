Россия и Узбекистан будут и дальше развивать межнациональное
общение, культурный и образовательный обмен. Об этом заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин на встрече с главой Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Нигматиллой Юлдашевым.
Россия и Узбекистан будут и дальше развивать межнациональное
общение, культурный и образовательный обмен. Об этом заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин на встрече с главой Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Нигматиллой Юлдашевым.
Володин отметил, что отношения между Москвой и Ташкентом развиваются
во многом благодаря президентам. "Нам важно не отставать, делать все, чтобы в
рамках парламентского сотрудничества подкрепляло то, что складывается на уровне
исполнительной власти", – сказал спикер Думы.
Он также напомнил, что между Россией и Узбекистаном в
последнее время вырос товарооборот и расширилось сотрудничество на
международных площадках.
"Будем делать все, чтобы стратегическое партнерство крепло, будем искать
новые точки соприкосновения – а их много. Это не только товарооборот,
но и гуманитарная сфера, вопросы образования, наши межпарламентские
площадки", – отметил Володин.
В свою очередь Нигматилла Юлдашев отметил, что в Узбекистане
высоко ценят укрепление взаимовыгодных отношений, а партнерство между двумя
странами поднялось на новый уровень: только за последний год прошло более 80
двусторонних визитов. "Это беспрецедентная активизация отношений", -
констатировал Юлдашев.
Он подчеркнул, что в парламенте Узбекистана выступают за
укрепление взаимоотношений с Москвой во всех сферах – политической,
торгово-экономической, культурно-гуманитарной и военной.
"Россия рассматривается нами как ключевой партнер", – сказал
Юлдашев и назвал межрегиональные связи важным направлением двусторонних
отношений.
Сегодня Узбекистан – один из ведущих экономических партнеров
России на постсоветском пространстве. С начала этого года российско-узбекский
товарооборот вырос почти на треть по сравнению с первым полугодием 2017 года и
достиг 2,02 миллиарда долларов.
Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества России и
Узбекистана включает около 300 межгосударственных,
межправительственных и межведомственных соглашений. Политики двух стран регулярно общаются друг с другом и сотрудничают в различных международных организациях.