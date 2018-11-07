Россия и Узбекистан будут и дальше развивать межнациональное общение, культурный и образовательный обмен. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

Россия и Узбекистан будут и дальше развивать межнациональноеобщение, культурный и образовательный обмен. Об этом заявил спикер ГосдумыВячеслав Володин на встрече с главой Сената Олий Мажлиса УзбекистанаНигматиллой Юлдашевым.Володин отметил, что отношения между Москвой и Ташкентом развиваютсяво многом благодаря президентам. "Нам важно не отставать, делать все, чтобы врамках парламентского сотрудничества подкрепляло то, что складывается на уровнеисполнительной власти", – сказал спикер Думы.Он также напомнил, что между Россией и Узбекистаном впоследнее время вырос товарооборот и расширилось сотрудничество намеждународных площадках."Будем делать все, чтобы стратегическое партнерство крепло, будем искатьновые точки соприкосновения – а их много. Это не только товарооборот,но и гуманитарная сфера, вопросы образования, наши межпарламентскиеплощадки", – отметил Володин.В свою очередь Нигматилла Юлдашев отметил, что в Узбекистаневысоко ценят укрепление взаимовыгодных отношений, а партнерство между двумястранами поднялось на новый уровень: только за последний год прошло более 80двусторонних визитов. "Это беспрецедентная активизация отношений", -констатировал Юлдашев.Он подчеркнул, что в парламенте Узбекистана выступают заукрепление взаимоотношений с Москвой во всех сферах – политической,торгово-экономической, культурно-гуманитарной и военной."Россия рассматривается нами как ключевой партнер", – сказалЮлдашев и назвал межрегиональные связи важным направлением двустороннихотношений.Сегодня Узбекистан – один из ведущих экономических партнеровРоссии на постсоветском пространстве. С начала этого года российско-узбекскийтоварооборот вырос почти на треть по сравнению с первым полугодием 2017 года идостиг 2,02 миллиарда долларов.Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества России иУзбекистана включает около 300 межгосударственных,межправительственных и межведомственных соглашений. Политики двух стран регулярно общаются друг с другом и сотрудничают в различных международных организациях.