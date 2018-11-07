Украина должна России за Крым. В ответ на безумные заявления
о компенсации, которую Москва должна выплатить Киеву за потерю части территории
Незалежной, российский политолог предложил сделать наоборот.
Украина должна России за Крым. В ответ на безумные заявления
о компенсации, которую Москва должна выплатить Киеву за потерю части территории
Незалежной, российский политолог предложил сделать наоборот.
Экс-прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что Россия
должна выплатить Украине триллионы в качестве компенсаций за утрату Крыма. Правда,
Пискун почему-то не назвал валюту, в которой Москва должна заплатить Киеву за республику.
Зато при этом он признал, что у современной Украины нет возможностей каким-либо
образом вернуть полуостров назад.
Украинские политики вот уже пятый год подряд соревнуются в
том, кто назовет большую сумму, которую им должна Россия. Экс-президент Леонид
Кравчук, например, заявлял, что Киев вложил в Крым порядка ста миллиардов
долларов.
Неделю назад лидер партии "Батькивщина" Юлия
Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена
добиться от России компенсации убытков из-за потери Крыма. Оранжевая
принцесса оценила ущерб в 100 миллиардов евро.
До этого "оранжевая принцесса" потребовала от
России возместить все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам в результате
военных действий в Донбассе и заявила, что Москва "заплатит сполна
за агрессию".
На самом деле, это Украина должна России, так считает крымский
политолог Андрей Никифоров. По его мнению, наша страна вынуждена преодолевать
последствия украинского управления Крымом, которые привели ко множеству проблем
на полуострове.
"Если посмотреть, во что превратили Крым, особенно в период
независимой Украины, то возникает вопрос, кто кому должен счет предъявлять", -
отметил политолог в интервью .
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором подавляющее большинство граждан республики высказались за воссоединение с Российской Федерацией.