Украина должна России за Крым. В ответ на безумные заявления о компенсации, которую Москва должна выплатить Киеву за потерю части территории Незалежной, российский политолог предложил сделать наоборот.

Украина должна России за Крым. В ответ на безумные заявленияо компенсации, которую Москва должна выплатить Киеву за потерю части территорииНезалежной, российский политолог предложил сделать наоборот.Экс-прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что Россиядолжна выплатить Украине триллионы в качестве компенсаций за утрату Крыма. Правда,Пискун почему-то не назвал валюту, в которой Москва должна заплатить Киеву за республику.Зато при этом он признал, что у современной Украины нет возможностей каким-либообразом вернуть полуостров назад.Украинские политики вот уже пятый год подряд соревнуются втом, кто назовет большую сумму, которую им должна Россия. Экс-президент ЛеонидКравчук, например, заявлял, что Киев вложил в Крым порядка ста миллиардовдолларов.Неделю назад лидер партии "Батькивщина" ЮлияТимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намеренадобиться от России компенсации убытков из-за потери Крыма. Оранжеваяпринцесса оценила ущерб в 100 миллиардов евро.До этого "оранжевая принцесса" потребовала отРоссии возместить все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам в результатевоенных действий в Донбассе и заявила, что Москва "заплатит сполназа агрессию".На самом деле, это Украина должна России, так считает крымскийполитолог Андрей Никифоров. По его мнению, наша страна вынуждена преодолеватьпоследствия украинского управления Крымом, которые привели ко множеству проблемна полуострове."Если посмотреть, во что превратили Крым, особенно в периоднезависимой Украины, то возникает вопрос, кто кому должен счет предъявлять", -отметил политолог в интервью .Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором подавляющее большинство граждан республики высказались за воссоединение с Российской Федерацией.