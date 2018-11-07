63-летний миллиардер Билл Гейтс рационально подошел к облегчению жизни людей. Он усовершенствовал унитаз. Благо, теперь на своей основной работе в Microsoft он проводит только полдня. Унитазу от Билла Гейтса не нужны вода и подключение к канализации.

63-летний миллиардер Билл Гейтс рационально подошел к облегчению жизни людей. Он усовершенствовал унитаз. Благо, теперь на своей основной работе в Microsoft он проводит только полдня. Унитазу от Билла Гейтса не нужны вода и подключение к канализации.Свое новое изобретение миллиардер представил на выставке Reinventes Toilet Expo в Пекине, сообщает ТАСС. На выставке представлены самые значимые достижения в области санитарии за последние двести лет. Его изобретение, считает Гейтс, сэкономит человечеству 233 миллиарда долларов и сохранят жизни 500 тысячам младенцев, которые гибнут в мире от диареи, холеры и других вызванных плохой водой болезней.Фонд Билла и Мелинды Гейтс за 7 лет потратил 200 миллионов долларов на финансирование исследований в области санитарии. Итог: около 20 новых конструкций туалетов и переработки осадка, которые устраняют вредные патогены и превращают отходы организма в чистую воду и удобрения.Один из представленных вариантов сам Билл Гейтс считает суперинтересным. В этой разработке используется электрохимический реактор, разделяющий человеческие отходы на удобрения и водород. При этом водород можно хранить в водородных топливных элементах и использовать по мере необходимости.По мнению Гейтса, инвестиции в переработку отходов жизнедеятельности человека могут быть экономически привлекательными благодаря пользе для здоровья. Билл Гейтс оценивает рынок услуг в 2,3 миллиарда человек, которые до сих пор не имеют элементарных санитарных условий.Инновационные компании в сфере санитарии имеют прекрасную возможность преуспеть, делая добро, подчеркнул глава японской компании Lixil Кини Сето. Он решил запустить в производство изобретенный Биллом Гейтсом биотуалет.