Концерты императрицы российской эстрады в городах Центрального Черноземья отменены. Певицу не услышали в Белгороде, Куске, Орле. Судя по тенденции, она больше никому не нужна.

Концерты "императрицы" российской эстрады в городах Центрального Черноземья отменены. Певицу не услышали в Белгороде, Куске, Орле. Судя по тенденции, она больше никому не нужна.В Белгороде программу "Моно" 66-летняя Аллегрова должна была представить еще в начале года. Но билеты тогда, как говорят, не были проданы даже на треть. В итоге выступление перенесли на осень на площадку меньшей вместимости, да и цены на билеты снизились. Но народ все равно не пошел. В итоге концерт не состоялся вовсе.Причины можно понять, почитав записи возмущенных поклонников на страницах в социальных сетях. "Во—первых‚ надо уважать своихпоклонников и брать цветы наконцертах самой! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Во-вторых‚ такоехамское поведение по отношению клюдям в зале еще поискатьнадо. Обидно за некоторых, которыеили не вовремя прошли передсценой или попросили "Императриц"уили "Угонщицу" спеть. Заткнет так‚ чтостыдно даже мне. Ведь люди тебялюбят и покупают билет и цветы!", "Ей плевать уже на все и всех – гусарский наряд ужесросся с ней, на вопросы фанатов наофициальной странице так и не ответила...Решила еще денег срубить, да народне идет, облом с туром", "Люди перестали нанее ходить, а за 500 тысяч, чтопредлагают организаторы, ехать она не хочет. Вону Агутина и Варум всегда аншлаг и ниодной отмены. Потому что живьем работают,потому что честно, и потому что человеческоеотношение к фото и цветам", – пишут фолловеры.Поклонникам не нравится "гусарский" камзол певицы-пенсионерки, который она не снимает годами. Не нравится фонограмма – вживую ее пение мало кто слышал. Не нравится надменность, с которой Аллегрова относится к людям. Да и репертуар, который в последние годы выбирает артистка, очень среднего качества – не таких песен и образов от нее ждут. Вот и результат. Очевидно, сценической карьере певицы пришел конец. К тому же, как говорил Леонид Утесов, лучше уйти со сцены на год раньше, чем на день позже.