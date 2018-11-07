Пословица есть еще порох в пороховницах и ягоды я ягодицах очень метко характеризует певца Александра Градского. За неделю до 69-летия он в четвертый раз стал отцом. Когда новорожденный сын Иван будет заканчивать школу, Его знаменитый отец превратится в дряхлого 85-летнего деда.

Пословица "есть еще порох в пороховницах и ягоды я ягодицах" очень метко характеризует певца Александра Градского. За неделю до 69-летия он в четвертый раз стал отцом. Когда новорожденный сын Иван будет заканчивать школу, Его знаменитый отец превратится в дряхлого 85-летнего деда.Очередная жена младше Градского на 31 год. Когда она только появилась на свет, Александр Борисович "за выдающийся вклад в мировую музыку" уже был объявлен журналом Billboard "Звездой года", его имя было известно благодаря группа "Славяне" и "Скоморохи". Но такая чудовищная разница в возрасте их, кажется, не смущает. Зато Алена Водонаева очень возмущается."Крайне редко пары с большой разницей в возрасте не вызывают у меня эстетическое раздражение, – высказалась Водонаева о семье Градского. – Я не буду писать о возможных сексуальных проблемах в разновозрастных браков, изменах, спровоцированных скромной постельной жизнью. Пожилой возраст – это неизбежные проблемы со здоровьем, которые не могут не отразиться на детях. А если, не дай бог, ребенок еще учится в начальной школе, а его родителям уже 150 лет на двоих, кто будет заботиться о них, если что-то произойдет? А на кого ляжет ответственность за ребенка?"Глядя на девушек, которые выходят замуж за старичков, Водонаева думает: "А не лукавишь ли ты, дорогая, рассказывая, что седая щетина тебе кажется сексуальнее кубиков на торсе? Почему не признать, что высокий пост, власть и деньги тоже обладают могучей привлекательностью?"Сама бы она замуж за пенсионера никогда не вышла. "Мне важно, чтобы мой ребенок вырос с энергичными мамой и папой, которые будут понимать его и время, в котором он растет", – цитирует Водонаеву журналНапомним, что с 2003 года гражданской женой Градского является Марина Коташенко . Она родилась в 1980 году, а в 2009 -м году закончила ВГИК. Сегодня у пары уже двое детей. Старшему же сыну Градского – от предыдущей, третьей жены – 37 лет.