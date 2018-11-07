В столице Туркмении Ашхабаде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. Артем Окулов стал чемпионом в весовой категории до 89 кг и принес сборной России первую золотую медаль.

В столице Туркмении Ашхабаде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. Артем Окулов стал чемпионом в весовой категории до 89 кг и принес сборной России первую золотую медаль.Артем поднял в рывке 166 кг, а в толчке справился с весом 206 кг. Сумма 372 кг принесла ему победу, а нашей сборной – первую золотую медаль. Российские тяжелоатлеты вернулись на международные соревнования после трехлетнего перерыва из-за дисквалификации , связанной с допинговым скандалом.Второе место занял Павел Ходасевич из Белоруссии – 371 кг (169 кг + 202 кг). Бронзовая награда досталась Ревазу Давитадзе из Грузии – 371 кг (168 кг + 203 кг).