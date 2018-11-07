Не замечают организованной парковки. Жителям 42-го дома по проспекту Строителей стали приходить штрафы за парковку рядом с домом. О нарушениях автолюбителям сообщают инспекторы Владоблтехнадзора. Сами автомобилисты не понимают, почему они должны оплачивать штрафы, если паркуются в специально отведенном для этого месте. Претензии инспекторы предъявляют к тому, что автолюбители ставят машины на газоне, хотя на фото, приложенных к штрафам, ясно видно, что под колесами щебенка

Не замечают организованной парковки. Жителям 42-го дома по проспекту Строителей стали приходить штрафы за парковку рядом с домом. О нарушениях автолюбителям сообщают инспекторы Владоблтехнадзора. Сами автомобилисты не понимают, почему они должны оплачивать штрафы, если паркуются в специально отведенном для этого месте. Претензии инспекторы предъявляют к тому, что автолюбители ставят машины на газоне, хотя на фото, приложенных к штрафам, ясно видно, что под колесами щебенка. Парковочные места оборудовали здесь еще 5 лет назад. Причем, как рассказывают жители, это был подарок от города.Светлана Георгиева, житель дома № 42 по проспекту Строителей: "Когда нам сделали эту парковку, сделали нам её силами города. Парковку, которую, мы даже не знали, то есть это был подарок, подарок города жителям. Вы много знаете подарков, которые просто так делает власть? Вот это вот один из них!"Штрафы за парковку на газоне совсем не маленькие - от 800-до 3000 тысяч рублей. Почему так выходит, что по факту парковка есть, а штрафы приходят за стоянку на газоне? Подробности этой истории смотрите сегодня в 19:00.