Депутаты
Верховной рады устроили нелепый перформанс в стенах парламента. Они
вырядились казаками и решили написать письмо президенту России Владимиру
Путина по аналогии со знаменитой картиной Ильи Репина Запорожцы.
Депутаты
Верховной рады устроили нелепый перформанс в стенах парламента. Они
вырядились казаками и решили написать письмо президенту России Владимиру
Путина по аналогии со знаменитой картиной Ильи Репина "Запорожцы".
О шоу в стенах Верховной рады написал на своей странице в Facebook депутат Алексей Гончаренко – представитель "Блока Петра Порошенко". Вместе с ним в "написании письма" участвовали парламентарии Богдан Онуфрик, Владислав Севрюков, Иртюшенко и другие депутаты.
На своей странице в Facebook
Гончаренко приложил фотографии разодетых в казачьи костюмы
законодателей. По его словам, подобное обращение к главе российского
государства связано с тем, что принцип переговоров между противниками на
международной арене остался тем же.
Устроенный
перформанс он назвал ответом на санкции, которые в начале августа
Россия ввела против некоторых украинских физических и юридических лиц.
"Это очередное напоминание нашему врагу: мы не боимся, нас не запугать и мы победим", – написал Гончаренко.
Впрочем, сами украинцы отнеслись к подобному балагану крайне скептически. Так, известный видеоблогер Анатолий Шарий обратил внимание, что на фотографиях депутаты "подписывают" документ, находящийся в пластиковом файле. "Самый конченый парламент за все время", – раскритиковаол он депутатов.
Напомним,
премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал в четверг, 1 ноября,
постановление о введении санкций против украинских юридических и
физических лиц. Фигурантами списка стали 322 физических лица и 68
юридических. Среди первых – представители политической и бизнес-элиты
страны.
В числе прочих, в перечне оказались лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Президента Украины в списке нет, зато присутствует его сын Алексей.