Депутаты Верховной рады устроили нелепый перформанс в стенах парламента. Они вырядились казаками и решили написать письмо президенту России Владимиру Путина по аналогии со знаменитой картиной Ильи Репина Запорожцы.

ДепутатыВерховной рады устроили нелепый перформанс в стенах парламента. Онивырядились казаками и решили написать письмо президенту России ВладимируПутина по аналогии со знаменитой картиной Ильи Репина "Запорожцы".О шоу в стенах Верховной рады написал на своей странице в Facebook депутат Алексей Гончаренко – представитель "Блока Петра Порошенко". Вместе с ним в "написании письма" участвовали парламентарии Богдан Онуфрик, Владислав Севрюков, Иртюшенко и другие депутаты.На своей странице в FacebookГончаренко приложил фотографии разодетых в казачьи костюмызаконодателей. По его словам, подобное обращение к главе российскогогосударства связано с тем, что принцип переговоров между противниками намеждународной арене остался тем же.Устроенныйперформанс он назвал ответом на санкции, которые в начале августаРоссия ввела против некоторых украинских физических и юридических лиц."Это очередное напоминание нашему врагу: мы не боимся, нас не запугать и мы победим", – написал Гончаренко.Впрочем, сами украинцы отнеслись к подобному балагану крайне скептически. Так, известный видеоблогер Анатолий Шарий обратил внимание, что на фотографиях депутаты "подписывают" документ, находящийся в пластиковом файле. "Самый конченый парламент за все время", – раскритиковаол он депутатов.Напомним,премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал в четверг, 1 ноября,постановление о введении санкций против украинских юридических ифизических лиц. Фигурантами списка стали 322 физических лица и 68юридических. Среди первых – представители политической и бизнес-элитыстраны.В числе прочих, в перечне оказались лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Президента Украины в списке нет, зато присутствует его сын Алексей.