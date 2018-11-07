"Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Управления "К" МВД России задержаны двое подозреваемых в хищении денежных средств из терминалов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Управления «К» МВД России и ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое молодых людей, подозреваемых в хищении денежных средств из терминалов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что злоумышленники на территории г. Москвы и других регионов России с 2017 года похищали денежные средства из банкоматов различных кредитно-финансовых учреждений России. Подозреваемые использовали носитель информации, на котором находилось программное обеспечение удаленного доступа к операционной системе платежных устройств, который после подключения позволяло совершать манипуляции необходимые для выгрузки денежных средств."В результате оперативно-розыскных мероприятий в Луховицком районе Московской области сотрудниками полиции была остановлена автомашина, в которой находились двое мужчин в возрасте 29 и 32 лет. При осмотре автомобиля изъяты денежные средства на общую сумму более 6,5 миллиона рублей. Обнаружены мобильные телефоны, сим-карты и ноутбуки, которые использовались для совершения противоправных деяний", - рассказала Ирина Волк.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.6 УК РФ. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Установлены обстоятельства 12 аналогичных преступлений, совершенных на территории Российской Федерации. По предварительным оценкам, сумма материального ущерба юридическим лицам превысила 20 миллионов рублей.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк