"Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Управления "К" МВД России задержаны двое подозреваемых в хищении денежных средств из терминалов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Управления «К» МВД России и ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое молодых людей, подозреваемых в хищении денежных средств из терминалов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что злоумышленники на территории г. Москвы и других регионов России с 2017 года похищали денежные средства из банкоматов различных кредитно-финансовых учреждений России. Подозреваемые использовали носитель информации, на котором находилось программное обеспечение удаленного доступа к операционной системе платежных устройств, который после подключения позволяло совершать манипуляции необходимые для выгрузки денежных средств.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Луховицком районе Московской области сотрудниками полиции была остановлена автомашина, в которой находились двое мужчин в возрасте 29 и 32 лет. При осмотре автомобиля изъяты денежные средства на общую сумму более 6,5 миллиона рублей. Обнаружены мобильные телефоны, сим-карты и ноутбуки, которые использовались для совершения противоправных деяний", - рассказала Ирина Волк.
По данному факту Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.6 УК РФ. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установлены обстоятельства 12 аналогичных преступлений, совершенных на территории Российской Федерации. По предварительным оценкам, сумма материального ущерба юридическим лицам превысила 20 миллионов рублей.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк