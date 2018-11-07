Парламентарии смогут отказаться от положенных им пенсионных преференций. Совет Федерации одобрил закон о праве на отказ депутатов и сенаторов от надбавок к пенсиям.

Парламентарии смогут отказаться от положенных импенсионных преференций. Совет Федерации одобрил закон о праве на отказ депутатов исенаторов от надбавок к пенсиям.Закон был принят абсолютным большинством голосов: задокумент проголосовали 147 из 149сенаторов. Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" АндрейТурчак отметил, что основным посылом для этой инициативы стал общественныйзапрос на изменение механизма социальных гарантий для парламентариев.Турчак напомнил, что Госдума практически единогласноподдержала изменения, касающиеся отказа от пенсионных преференций – 403депутата и все члены фракции "Единой России" проголосовали за этот документ.Закон также получил положительную оценку в профильных комитетах Совета Федерациии правовом управлении.Вице-спикер отметил, что у парламентариев есть понимае того,насколько эта тема важна для людей."Мы не вправе были рассчитывать на понимание и поддержку граждан повопросам проводимой пенсионной реформы, если бы эти изменения не коснулись инас самих. Для граждан принцип справедливости стоит всегда во главе угла", – выразилуверенность Турчак.Принятый обеими палатами парламента закон дает право сенаторами депутатам отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. С инициативой егопринятия выступил в конце августа секретарь генсовета "Единой России"Андрей Турчак. Идея была поддержана его однопартийцами единогласно. Норманачнет действовать с января следующего года.Еще до принятия закона о готовности добровольно отказатьсяот положенных парламентариям пенсионных преференций заявили депутаты и сенаторыот "Единой России". В список вошли спикер Думы Вячеслав Володин, депутаты ЕвгенийРевенко, Сергей Боярский, Светлана Журова, Ирина Роднина, Алена Аршинова,Александр Грибов, Николай Валуев и многие другие.