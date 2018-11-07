Марина Зудина оказалась в зрительном зале передачи о молодых талантах Синяя птица. Когда она услышала голос покойного мужа, легендарного актера Олега Табакова, не смогла сдержать слез и на сцену вышла заплаканная.

Марина Зудина оказалась в зрительном зале передачи о молодых талантах "Синяя птица". Когда она услышала голос покойного мужа, легендарного актера Олега Табакова, не смогла сдержать слез и на сцену вышла заплаканная.В Сети появился анонс очередного, пятого сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" на телеканале "Россия 1". Свои незаурядные способности готовы продемонстрировать дети и подростки в возрасте от пяти до 17 лет.В состав жюри вошли скрипачка и дирижер Светлана Безродная, ректор хореографического училища имени Вагановой Николай Цискаридзе, исполнитель русских романсов Олег Погудин, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актер Сергей Безруков. Ведущей шоу, как и в предыдущих сезонах, является Дарья Златопольская. А за кулисами с талантливыми конкурсантами общается актер, певец и продюсер Алексей Воробьев.Победитель четвертого сезона шоу "Синяя птица" 16-летний пианист-виртуоз Иван Бессонов стал первым и на престижном международном соревновании – конкурсе молодых музыкантов "Евровидение". Так что у участников нового сезона есть стимул покорять жюри и новые вершины.Впрочем, судя по анонсу, в пятом сезоне "Синей птицы" ожидается много сюрпризов. Например, один из участников будет танцевать, но не под музыку, а под голос легендарного актера Олега Табакова, читающего стихотворение Александра Пушкина "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..."В зрительном зале оказалась вдова Олега Табакова Марина Зудина. Услышав его, актриса не смогла сдержать слез.А выйдя на сцену, чтобы поприветствовать юного конкурсанта, она дрогнувшим голосом сказала: "Я оказалась не готова видеть, слышать голос Олега Павловича Табакова... Половину выступления я проплакала..." Член жюри Сергей Безруков поблагодарил участника шоу: "Спасибо за память о мастере, об учителе. Ощущения, конечно, фантастические".Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. У него диагностировали сепсис – заражение крови.Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным.