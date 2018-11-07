Государственный департамент США намерен действовать согласно закону, требующему от него введениях новых санкций против России, так как Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках дела Скрипаля. Об этом сообщила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Государственный департамент США намерен действовать согласно закону, требующему от него введениях новых санкций против России, так как Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипаля". Об этом РИА Новости сообщила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.Отвечая на вопрос журналистов о том, каковы дальнейшие действия Государственного департамента США после заявления о невыполнении Москвой американских условий, Науэрт ответила, что Соединенные Штаты будут действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия, который требует от США введения дополнительных антироссийских санкций.Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Соединенных Штатов Америки Эд Ройс заявил, что администрация США пришла к выводу, что Москвы не выполнила условия, выдвинутые Вашингтоном. До этого Соединенные Штаты заявляли, что введут вторую часть санкций против России в случае невыполнения этих условий. Однако это будет сделано после консультаций Госдепартамента и конгресса США.