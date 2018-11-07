Россия не соблюдает американский закон о химическом оружии. С таким заявлением выступил глава международного комитета палаты представителей США Эд Ройс.

Россия не соблюдает американский закон о химическом оружии. С таким заявлением выступил глава международного комитета палаты представителей США Эд Ройс, пишет агентство РИА Новости.Дело в том, что до 6 ноября госдепартамент обещал подготовить отчет, как Россия исполняет закон о химическом оружии. Этот документ предполагает, что Москва должна пообещать отказаться от использования боевых отравляющих веществ. А на все российские объекты, где разрабатываются и производятся яды, нужно пустить международные группы специалистов. Если Россия откажется подчиняться этим требованиям, то против нее будет введена вторая часть пакета санкций.В итоге Ройс в очередной раз обвинил Москву в химических атаках и призвал президента Трампа действовать быстрее, чтобы избежать некой российской агрессии.