Первая леди Франции продолжает удивлять чувством стиля. Скучные официальные наряды супруга-президента лишь оттеняют ее туалеты. Брижит Макрон блистала на церемонии, посвященной 100-летию окончания Первой мировой войны.

Первая леди Франции продолжает удивлять чувством стиля.Скучные официальные наряды супруга-президента лишь оттеняют ее туалеты. БрижитМакрон блистала на церемонии, посвященной 100-летию окончания Первой мировойвойны.Мероприятия проходили в городе Верден. 40-летний президентФранции Эммануэль Макрон и его 65-летняя супруга Брижит 6 ноября посетилимемориал Douaumont Ossuar, посвященный погибшим во время битвы при Вердене вПервой мировой войне. Супруги встретились со студентами, а также принялиучастие в церемонии, приуроченной к столетию окончания войны.Это был первый визит президента и его супруги после несколькихдней отпуска. Ранее президент Франции решил немного отдохнуть от рабочих будней.Французский лидер и его супруга не стали покидать страну: они провели время вОнфлере, на северо-западе.В Верден Брижит Макрон приехала в черных узких джинсах,водолазке, лакированных ботинках на небольшом устойчивом каблуке, кожаныхперчатках и коричневом пальто от MyTheresa стоимостью около трех тысячдолларов, пишет Spletnik.ru.Надо отметить, что стилисты до сих пор спорят по поводутого, можно ли сочетать коричневый и черный цвета. А пока они решают этотвопрос, Брижит Макрон уже на него ответила – первая леди выглядела стильно иэлегантно.Напомним, Эммануэль Макрон сорвал переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Полноформатная встреча российского и американского президентовдолжна была пройти11 ноября в Париже. Однако лидер Франции выступил против. Макрон испугался, что российско-американский саммит затмит мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Французский президент попросил Москву и Вашингтон не проводить переговоры в Париже.