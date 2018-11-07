Первая леди Франции продолжает удивлять чувством стиля.
Скучные официальные наряды супруга-президента лишь оттеняют ее туалеты. Брижит
Макрон блистала на церемонии, посвященной 100-летию окончания Первой мировой
войны.
Первая леди Франции продолжает удивлять чувством стиля.
Скучные официальные наряды супруга-президента лишь оттеняют ее туалеты. Брижит
Макрон блистала на церемонии, посвященной 100-летию окончания Первой мировой
войны.
Мероприятия проходили в городе Верден. 40-летний президент
Франции Эммануэль Макрон и его 65-летняя супруга Брижит 6 ноября посетили
мемориал Douaumont Ossuar, посвященный погибшим во время битвы при Вердене в
Первой мировой войне. Супруги встретились со студентами, а также приняли
участие в церемонии, приуроченной к столетию окончания войны.
Это был первый визит президента и его супруги после нескольких
дней отпуска. Ранее президент Франции решил немного отдохнуть от рабочих будней.
Французский лидер и его супруга не стали покидать страну: они провели время в
Онфлере, на северо-западе.
В Верден Брижит Макрон приехала в черных узких джинсах,
водолазке, лакированных ботинках на небольшом устойчивом каблуке, кожаных
перчатках и коричневом пальто от MyTheresa стоимостью около трех тысяч
долларов, пишет Spletnik.ru.
Надо отметить, что стилисты до сих пор спорят по поводу
того, можно ли сочетать коричневый и черный цвета. А пока они решают этот
вопрос, Брижит Макрон уже на него ответила – первая леди выглядела стильно и
элегантно.
Напомним, Эммануэль Макрон сорвал переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Полноформатная встреча российского и американского президентов
должна была пройти
11 ноября в Париже. Однако лидер Франции выступил против. Макрон испугался, что российско-американский саммит затмит мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Французский президент попросил Москву и Вашингтон не проводить переговоры в Париже.