В 20 номинациях названы победители - учебные заведения, показавшие лучшие результаты в подготовке водителей...

В Московской городской Думе состоялась торжественная церемония награждения представителей автошкол, признанных лучшими в столице, также были названы имена лучших инструкторов по вождению.В здании столичного парламента собрались победители ежегодного конкурса «Лучшая автошкола». В 20 номинациях названы победители - учебные заведения, показавшие лучшие результаты в подготовке водителей. Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Юрий Дроганов поблагодарил представителей автошкол за сотрудничество, открытость и профессионализм. Он отметил, что в конкурсе участвуют автошколы, по-настоящему заинтересованные в качественной подготовке водителей, болеющие душой за свое дело, основная цель которого – безаварийность на дорогах.В ходе конкурсных испытаний и проверок эксперты оценивали учебные заведения по следующим критериям: профессионализм преподавателей, уровень подготовки водителей инструкторами, материально-техническая оснащенность. Соревнования проходят пятый год подряд, и количество участников с каждым разом растет, на этот раз победителей выбирали из 70 конкурсантов.Начальник отдела экзаменационной работы Управления Госавтоинспекции по г. Москве подполковник полиции Анатолий Мисенко поздравил представителей автошкол с победой и отметил важность вклада учебных заведений в общее дело безопасности на дорогах столицы, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.Все победители были награждены грамотами и памятными кубками.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81