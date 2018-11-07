В регион их пригласил Владимир Сипягин

В регион их пригласил Владимир СипягинЗавтра во Владимирскую область приедет делегация из Турции. Им интересен региональный гостиничный бизнес. Они хотят либо купить, либо модернизировать имеющиеся гостиницы или же даже построить новые современные отели.Также в нашем регионе хотят возвести предприятия одной их крупнейших турецких строительных компаний YILDIZLAR YATIRIM HOLDING. Она занимается деревообработкой и промышленным производством древесных плит, смол и ламинированного напольного покрытия. Прошедшие переговоры в Турции, по мнению Владимира Сипягина, вполне удались. Стороны договорились еще раз обсудить все экономические и технические вопросы этого дорогостоящего проекта.Для налаживания партнерских связей глава региона встретился и с генеральным консулом РФ в Турции Андреем Подъелышевым, торговым представителем России в Турции Айдаром Гашигуллиным, председателем правления Торговой палаты провинции Коджеэли Неджми Булутом, председателем Российско-турецкого торгового дома ROST Кадиром Куртулусом.Подводя итоги своей поездки, Владимир Сипягин заметил, что все встречи оказались эффективны и полезны для всех. Потенциал 33 региона заинтересовал турецкое бизнес-сообщество, а сотрудничество с российским торговым представительством в Турции, Торговой палатой провинции Коджаэли и Российско-турецким торговым домом ROST очень важно для владимирской земли.