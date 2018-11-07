Вопросы развития общего и среднего профессионального образования были сегодня в центре внимания на Охотном Ряду. С докладом перед депутатами в рамках правительственного часа выступила министр просвещения Ольга Васильева. После ее выступления законодатели задали интересующие их вопросы, а также указали представителю правительства на некоторые проблемы в развитии образовательной сферы. Речь зашла, в частности, об освоении инвестиций в отрасль, а также о практике преподавания одним учителем сразу нескольких дисциплин.

Вопросыразвития общего и среднего профессионального образования были сегодня вцентре внимания на Охотном Ряду. С докладом перед депутатами в рамкахправительственного часа выступила министр просвещения Ольга Васильева.После ее выступления законодатели задали интересующие их вопросы, а также указали представителю правительства на некоторые проблемы в развитии образовательной сферы. Речь зашла, в частности, об освоенииинвестиций в отрасль, а также о практике преподаванияодним учителем сразу нескольких дисциплин.Председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в своем выступлении заострил внимание парламентариев и членов правительства на проблемах, с которыми сталкивается в настоящее время отечественная система образования. В частности, депутат усомнился, что поставленная президентом задача ликвидировать к 2025 году вторую смену будет решена. В качестве одной из главных проблем Никонов выделил и обеспечение школ высокоскоростным интернетом.Посетовал законодатель также и на недостаточность освоения инвестиций в образовательной отрасли. Глава профильного комитета нижней палаты озвучил неутешительные данные, согласно которым в текущем году было использовано лишь 8% средств, выделенных на строительство яслей.Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал сложившуюся ситуацию печальной. "Мы можем говорить о национальном проекте, о задачах, которые необходимо решать в будущем, но если только реализация того, что есть, будет составлять несколько процентов в течение года, понятно, к чему это приведет", – заявил спикер Госдумы.Обращаясь к коллегам-депутатам, председатель нижней палаты призвал их учитывать роль педагога в системе школьного образования. Володин с сожалением отметил, что такой важный вопрос как повышение престижа профессии учителя не был затронут в ходе правительственного часа.Кроме того, он указал на недопустимость практики, когда один учитель преподает несколько предметов. Председатель нижней палаты поинтересовался у главы Минпроса о количестве вакансий в школах и спросил ее о том, сколько педагогов преподают несколько дисциплин одновременно."Что касается процентного соотношения, то у нас вакансий по всей стране чуть меньше 1%, у нас входящих учителей непосредственно каждый день в класс – 1,5 миллиона человек", – ответила министр. Однако данные по учителям-межпредметникам она предоставить не смогла, пообещав сделать это позднее.Парламентарии также раскритиковали Минпросвещения за то, что в ходе правительственного часа не была предоставлена информация о реальном уровне распределения вакансий учителей в городах и на селе, о количестве учителей пенсионного возраста, а также о количестве учителей, которые совмещают преподавание нескольких дисциплин. Все эти данные необходимы для реального положения дел в школьном образовании.Депутат от "Единой России" Алена Аршинова говорила о необходимости повышения статуса учителя. В частности, депутат указала министру просвещения на по-прежнему низкую заработную плату учителя. "Многие педагоги работают на две ставки, получают низкую зарплату и завалены отчетностью", – посетовала Аршинова.Проблему бюрократизации школы затронул и член фракции КПРФ Олег Смолин. Он поинтересовался у министра просвещения, какие меры предпринимаются для улучшения создавшейся ситуации. Васильева не стала углубляться в подробности, ответив лишь, что работа в этом направлении продолжается.Вопросы к деятельности Министерства просвещения были и у других членов нижней палаты. Так, парламентарии просили Васильеву рассказать о работе с трудными подростками, о качестве питания в образовательных учреждениях, обеспечения их безопасности и многих других аспектах.К сожалению, Васильева не смогла четко ответить ни на один из поставленных парламентариями вопросов, ограничившись лишь общими, мало что значащими формулировками.