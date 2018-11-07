Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, чье состояние оценивается Forbes в 6,8 миллиарда долларов, был задержан полицией княжества Монако. Подробности произошедшего устанавливаются.

Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, чье состояние оценивается Forbes в 6,8 миллиарда долларов, был задержан полицией княжества Монако. Подробности произошедшего устанавливаются.Посольство России во Франции, которое занимается представлением страны и в Монако, запросило у властей княжества разъяснения в связи с появившейся в СМИ информацией о задержании российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева, передает . Отмечается, что сам бизнесмен пока не обращался ни в российское представительство, ни в генеральное консульство в Марселе, ни канцелярию в Вильфранш-сюр-Мер.При этом до конца не ясно, за что именно задержали миллиардера. "Факты, в связи с которыми его пригласили и выслушивают его показания, связаны с получением доступа к данным в мобильном телефон его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако", – цитирует телеканал "" защитников Рыболовлева. Также адвокаты выразили уверенность, что сообщившие об аресте миллиардера СМИ нарушили тайну следствия.Эксперты уверены, что Россия в любом случае должна поддержать предпринимателя. "Дмитрий Рыболовлев является гражданином России. И долг нашей страны – защищать его. Хорошо бы добиться возвращения бизнесмена на родину", – цитирует экономиста Михаила Делягина. Иностранные власти, по его словам, могут предъявить предпринимателю обвинения, но наказывать его должны в России.Впрочем, ситуация может сильно осложнится, если к обвинениям Монако прибавятся политические заявления США. По информации издания The Guardian, Дмитрий Рыболовлев ранее попадал в поле зрения американских властей в связи с покупкой недвижимости у Дональда Трампа. Миллиардер приобрел особняк во Флориде за 95 миллионов долларов.При этом журналисты намекают, что Рыболовлев лично общался с Трампом и членами его семьи, передает . И если сделка о купле-продаже недвижимости была завершена еще в 2008 году, то потенциальная встреча миллиардера с Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером летом 2016 года. Даже такая туманная и недоказанная связь делает возможными обвинениями бизнесмена во вмешательство в американские выборы.