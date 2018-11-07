Выступление украинской певицы на главной сцене России произвело фурор. Поклонники считают, что это была одна из лучших концертных программ года. Хотя на родине артистки нашлись и недоброжелатели, осудившие певицу. Бог им судья. Тем более, что у красавицы Таисии теперь есть мощный оберег от всех злых людей.

Выступление украинской певицы на главной сцене России произвело фурор. Поклонники считают, что это была одна из лучших концертных программ года. Хотя на родине артистки нашлись и недоброжелатели, осудившие певицу. Бог им судья. Тем более, что у красавицы Таисии теперь есть мощный оберег от всех злых людей.Под занавес концерта Клуб православных меценатов преподнес Таисии мерную икону с изображением ее небесной покровительницы – Таисии Египетской Фиваидской. Не передать словами радость певицы от получения такого подарка! С трепетом и благодарностью она приняла икону со своим небесным заступником."В своем творчестве Таисия Николаевна неизменно обращающется к вопросам веры и смысла жизни человека, – рассказал "Дни.Ру" даритель иконы. – А мерная икона с древнейших времен является своего рода "компасом" в духовной и социальной жизни человека. Удивительная красота этой традиции заключается в том, что при рождении ребенка его рост измеряли и вырезали доску для иконы небесного покровителя такой же высоты. Таким образом, человек мог в любое мгновение своего взросления понять, насколько его физический рост соотносится с духовным развитием. Здесь в одном образе пересекались зримо два мира – невидимый духовный и видимый физический. У любимой многими людьми певицы мы видим гармонию духовной и зримой красоты. Это и побудило нас выразить свое уважение к ней таким необычным подарком".Напомним, что в кремлевском концерте певица целый блок посвятила песням на украинском языке, исполнив "Ой, у вишневому саду", "Цвiте терен" и "Червона рута". "Ты стала амбассадором (послом. – Прим. ред.) любви, дружбы, красоты и музыки, – обратился к артистке Филипп Киркоров. – Я не могу себе представить, чтобы сегодня во дворце спорта "Украина" звучали песни на русском языке, а ты представила целый блок на украинской мове на главной сцене России".