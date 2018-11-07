ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Петровой Юлии Алексеевны, 15.11.1996 г.ода рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Петровой Юлии Алексеевны, 15.11.1996 г.ода рождения, которая вместе с малолетним сыном 24.10.2018 года ушла из дома по адресу: г. Москва, 5-й Квартал Капотни и до настоящего времени ее местонахождении неизвестно.Приметы: на вид 20-25 лет; 160 см, средней полноты, глаза зелено-голубые, волосы русые (возможно покрашены в черный цвет).Была одета: красное пальто с капюшоном, синие джинсы, черные сапоги. Ребенок одет: комбинезон бежевого цвета, желто-зеленая шапочка, коляска бежевого цвета.Особые приметы: шрам слева от носа 2 см Х 0.2 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 657-65-65; 8 (495) 376-66-66; 8(495) 709-26-02или в службу «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18