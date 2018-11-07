Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 160 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).По версии следствия, в сентябре текущего года обвиняемый совершил поджог автомобиля, принадлежащего 31-летнему местному жителю. Злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками в тот же день и дал признательные показания. Фигурант пояснил, что планировал повредить имущество приятеля, к которому приревновал свою жену, но, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал автомобили и поджог транспорт незнакомого человека.Автомобиль получил значительные повреждения. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 160 000 рублей.На период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ущерб собственнику автомобиля был частично возмещен.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу