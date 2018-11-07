Он хотел повредить машину приятеля, но испортил транспорт незнакомца
Он хотел повредить машину приятеля, но испортил транспорт незнакомца
В Александровском районе местного жителя обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В сентябре этого года мужчина поджег автомобиль, принадлежащий 31-летнему местному жителю. Преступника задержали в тот же день. Он во всем сознался.
Злоумышленник рассказал, что хотел повредить машину приятеля, к которому приревновал свою жену, но, будучи пьяным, перепутал автомобили и поджог транспорт незнакомца.
Сумма ущерба превысила 160 тысяч рублей. Обвиняемого посадили под домашний арест. Часть денег собственнику автомобиля он возместил.
Материалы уголовного дела с направлены в суд.