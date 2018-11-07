Работники успели спасти 30 кур и 15 гусей

Работники успели спасти 30 кур и 15 гусейВ Александровском районе сгорела большая ферма. Сообщение о пожаре в деревне Вяльковка поступило 6 ноября в 20:16.На место незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение прибыло через 16 минут. Ликвидировать открытое пламя удалось за 15 минут. Но полностью пожар потушили только к 1 ночи.Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 400 квадратных метров. К счастью, не пострадали ни люди, ни животные. Работники фермы успели спасти 30 кур и 15 гусей.В ликвидации последствий пожара участвовали 3 единицы техники и 10 человек.