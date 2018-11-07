Депутаты
совместно с деловым сообществом обсудят совершенствование системы
профессионального образования на очередных парламентских слушаниях. Об
этом по итогам правительственного часа с участием министра просвещения
Ольги Васильевой заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты
совместно с деловым сообществом обсудят совершенствование системы
профессионального образования на очередных парламентских слушаниях. Об
этом по итогам правительственного часа с участием министра просвещения
Ольги Васильевой заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По
словам председателя нижней палаты, парламентские слушания на эту тему
состоятся в понедельник, 12 ноября. "Мы пригласили большой круг
экспертов – не только педагогов, представителей вузов, Российской
Академии наук, но и делового и предпринимательского сообществ", -
рассказал он.
Володин
подчеркнул, что при разработке новых стандартов профессиональной
подготовки важно слышать мнение бизнеса, который дает рабочие места и
хорошо понимает требования рынка. "Именно исходя из этих потребностей и
должна совершенствоваться система профессиональной подготовки", – сказал
спикер Госдумы.
Он
указал на важность осознания того, что в связи с цифровизацией рынок
труда стремительно меняется. Председатель нижней палаты пояснил, что все
больше процессов роботизируются, а некоторые из профессий уходят в прошлое. Образование, уверен Володин, должно соответствовать вызовам времени.
Законодатель напомнил, что в своем послании Федеральному собранию в марте этого года президент Владимир Путин поставил задачу модернизировать систему профессионального образования, а также организовать центры опережающей переподготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан.
"Все эти вопросы мы намерены обсудить в ходе парламентских слушаний", – заключил Володин.
Напомним,
проводить большие парламентские слушания по обсуждению наиболее важных и
актуальных проблем – стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого
созыва. Зачастую в них принимают участие не только депутаты, но и члены
правительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простые
граждане.