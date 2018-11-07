Депутаты совместно с деловым сообществом обсудят совершенствование системы профессионального образования на очередных парламентских слушаниях. Об этом по итогам правительственного часа с участием министра просвещения Ольги Васильевой заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутатысовместно с деловым сообществом обсудят совершенствование системыпрофессионального образования на очередных парламентских слушаниях. Обэтом по итогам правительственного часа с участием министра просвещенияОльги Васильевой заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Пословам председателя нижней палаты, парламентские слушания на эту темусостоятся в понедельник, 12 ноября. "Мы пригласили большой кругэкспертов – не только педагогов, представителей вузов, РоссийскойАкадемии наук, но и делового и предпринимательского сообществ", -рассказал он.Володинподчеркнул, что при разработке новых стандартов профессиональнойподготовки важно слышать мнение бизнеса, который дает рабочие места ихорошо понимает требования рынка. "Именно исходя из этих потребностей идолжна совершенствоваться система профессиональной подготовки", – сказалспикер Госдумы.Онуказал на важность осознания того, что в связи с цифровизацией рыноктруда стремительно меняется. Председатель нижней палаты пояснил, что всебольше процессов роботизируются, а некоторые из профессий уходят в прошлое. Образование, уверен Володин, должно соответствовать вызовам времени.Законодатель напомнил, что в своем послании Федеральному собранию в марте этого года президент Владимир Путин поставил задачу модернизировать систему профессионального образования, а также организовать центры опережающей переподготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан."Все эти вопросы мы намерены обсудить в ходе парламентских слушаний", – заключил Володин.Напомним,проводить большие парламентские слушания по обсуждению наиболее важных иактуальных проблем – стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмогосозыва. Зачастую в них принимают участие не только депутаты, но и членыправительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простыеграждане.