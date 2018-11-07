Водитель большегруза госпитализирован

Водитель большегруза госпитализированВ Гороховецком районе на федеральной трассе М-7 произошла страшная авария. Фура на полной сторости влетела в две машины дорожников. Рабочие устанавливали металлические ограждения. К счастью, в ДТП никто не погиб, но водитель большегруза госпитализирован.В пресс-службе регионального ГИБДД рассказали, что авария произошла утром 7 ноября. По предварительной информации, водитель грузовика, двигаясь в сторону столицы, не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью» дорожной службы, после чего влетел в стоящий рядом «КамАЗ».Спасателям пришло деблокировать пострадавшего водителя фуры. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 человек и 4 спецмашины.