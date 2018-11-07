Закрытая черепно-мозговая травма стала причиной смерти пенсионера

Закрытая черепно-мозговая травма стала причиной смерти пенсионераВ Гороховецком районе осудили убийцу немощного старика. Об этом сообщает региональная прокуратура.Летом этого года двое мужчин из деревни Лучинки распивали алкоголь. Во время разговоров между ними возник конфликт. Пока один из них сидел на кровати, другой начал бить его по лицу и голове. Затем стащил на пол и стал избивать руками и ногами. В силу своего возраста и накопившихся заболеваний, пострадавший не мог защитить себя. Закрытая черепно-мозговая травма стала причиной смерти пенсионера.Его обидчика приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.