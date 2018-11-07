Местных жителей не устраивал постоянный шум и много пыли

Местных жителей не устраивал постоянный шум и много пылиКовровский бизнесмен изготавливал памятники в пристройке к многоэтажному дому. Жители на него пожаловались в Роспотребнадзор, потому что их не устраивал постоянный шум и много пыли.В ходе проверки ведомство выявило множество нарушений.Так, например, таким бизнесом можно заниматься только, если есть санитарно-защитная зона в размере 300 метров. Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в воздух не были разработаны и не утверждены. Проверяющими выявлено превышение допустимого уровня шума.В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.Решением Ковровского городского суда его бизнес приостановили на 3 месяца.