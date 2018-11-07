Бронзовая скульптурная композиция Пензяк толстопятый, идеей создания которой послужила история о великом русском полководце Александре Суворове, открыта вблизи сквера Копилка сокровищ в центре Пензы.

Бронзовая скульптурная композиция "Пензяк толстопятый", идеей создания которой послужила история о великом русском полководце Александре Суворове, открыта вблизи сквера "Копилка сокровищ" в центре Пензы.Как передает РИА Новости, об этом сообщили в региональном правительстве, пояснив, что в основе памятника лежит историческая легенда времен конца ХVIII века.Во время Швейцарского похода Александра Суворова в 1799 году солдаты-выходцы из Пензы при переходе через Альпы надели носки с двойной пяткой и благодаря этому не натерли ноги в отличие от других участников русской армии. За это великий русский полководец будто бы поблагодарил находчивых подчиненных так: "Молодцы, пензяки толстопятые!"Памятник представляет собой Суворова, рядом с которым сидит пензенский "толстопятый" солдат. Скульптуру создали Герман Феоктистов и заслуженный художник РФ Валерий Кузнецов по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерова.Глава региона отметил, что новый арт-объект появился в городе без бюджетных вложений, благодаря меценатам, и он надеется, что благодаря таким малым архитектурным формам горожане и приезжие будут "больше узнавать об истории родного региона, о наших великих земляках".