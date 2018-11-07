Общий материальный ущерб составил около 300 тысяч рублей

Общий материальный ущерб составил около 300 тысяч рублейВ Петушинском районе двух местных жителей обвиняют в кражах и грабежах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С октября прошлого года по июнь текущего года безработные жители Покрова по одиночке проникали в квартиры, дачи и магазины. Оттуда они воровали элетроинструменты, ноутбуки, бытовую технику, велосипеды и ювелирные украшения.Всего одно преступление они совершили вместе. Взломав замок у двери одного из дачных домов, они похитили оттуда имущество на 66 тысяч рублей.Злоумышленников задержали летом в Покрове. Полицейские собрали доказательства, подтверждающие причастность мужчин к 11-ти преступлениям. Почти все похищенное имущество грабители продали, а деньги потратили на личные нужды.Общий материальный ущерб составил около 300 тысяч рублей.Материалы уголовных дел направлены в суд.