Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в поселке Пригорское Смоленской области.

Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в поселке Пригорское Смоленской области.Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по региону.Отмечается, что двое пострадавших были доставлены в больницу на скорой, еще двое самостоятельно обратились в приемное отделение медицинского учреждения.Всего же после взрыва из дома № 1 по улице Шкурова, который является новостроем и заселен лишь частично, было эвакуировано 58 человек.В Следственном комитете России по Смоленской области проинформировали общественность о том, что в результате взрыва на 6-м этаже дома произошло обрушение внутренних перекрытий квартир и балконов, после чего начался пожар.Отмечается, что по факту случившегося СКР проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики.