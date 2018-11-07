Эта цифра растет, потому что появляются новые эпизоды с недобросовестными застройщиками, заявил глава МВД России

За шесть месяцев 2018 года около 16 тыс. участников долевого строительства признаны потерпевшими от действий нечистых на руку застройщиков. Об этом в интервью газете Аргументы и факты заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.По его словам, эта цифра растет, потому что появляются новые эпизоды с обманутыми дольщиками. Только правоохранительными методами, не внося коррективы в законодательство, проблему решить сложно, считает Колокольцев.В сфере долевого строительства действительно вращаются миллиарды и есть добросовестные застройщики, а есть псевдостроители, главная задача которых — собрать деньги с вкладчиков и исчезнуть в неизвестном направлении. Органы внутренних дел вступают в этот процесс уже постфактум, когда деньги расхищены и выведены, — сказал в интервью глава МВД.В России, по данным Минстроя, насчитывается около 1 тыс. недостроенных зданий и около 40 тыс. семей пострадавших дольщиков. Вице-премьер по строительству и региональной политике Виталий Мутко заявлял, что правительство разработает к осенней сессии новые механизмы решения проблем пострадавших участников долевого строительства, которые смогут окончательно решить эту проблему.В Москве еще пять-шесть лет до полного перехода на проектное финансирование будут строить и продавать жилье по старым правилам, так как уже выдано разрешений на строительство 21 млн кв. м жилья, ранее в интервью РБК-Недвижимости сказал глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. В течение этого периода остается риск появления новых обманутых дольщиков по всей России, считает чиновник.