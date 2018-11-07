Пикантная фотосессия Софии Ротару – младшей собрала огромное количество восторженных отзывов. Поклонники восхищены красотой 17-летней модели.

Пикантная фотосессия Софии Ротару – младшей собрала огромноеколичество восторженных отзывов. Поклонники восхищены красотой 17-летней модели.София-младшая позирует в куртках, надетых на голое тело, безнижнего белья. Образ девушка дополнила ярким макияжем. Красота внучки Ротарусразила подписчиков наповал."А девочка-то выросла", – заметили поклонники.Потрясающая, шикарная, красивая – такими эпитетами награждали Софию неустававшие восхищаться комментаторы. Некоторые предположили, что этойфотосессией Ротару-младшая хотела привлечь внимание к премьере своей новойпесни.Два года назад девушка победила в номинации "Лучшаямодель" на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize в столице Украины. НоСофия еще и поет – так что не исключено, что пойдет по стопам своей знаменитойбабушки.Сама же 71-летняя София Ротару выглядит отлично и дастфору любому из своих более молодых коллег. Артистка после смерти мужаАнатолия Евдокименко предпочитает проводить время с родными и очень редковыходит в свет.Напомним, Евдокименко умер в 2002 году после очередного инсульта. Убитая горем артистка тогда на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты, замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь. Из депрессивного состояния певицу вытащил сын Руслан, который сказал ей, что нужно работать дальше и посвящать новые песни памяти отца.Руслан подарил Ротару внука Анатолия и внучкуСофию. Девушка унаследовала от бабушки красоту и, несмотря на юныйвозраст, уже покоряет мировые подиумы. Ей пророчат карьеру супермодели,пишет Teleprogramma.pro.