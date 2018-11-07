Пикантная фотосессия Софии Ротару – младшей собрала огромное
количество восторженных отзывов. Поклонники восхищены красотой 17-летней модели.
Пикантная фотосессия Софии Ротару – младшей собрала огромное
количество восторженных отзывов. Поклонники восхищены красотой 17-летней модели.
София-младшая позирует в куртках, надетых на голое тело, без
нижнего белья. Образ девушка дополнила ярким макияжем. Красота внучки Ротару
сразила подписчиков наповал.
"А девочка-то выросла", – заметили поклонники.
Потрясающая, шикарная, красивая – такими эпитетами награждали Софию не
устававшие восхищаться комментаторы. Некоторые предположили, что этой
фотосессией Ротару-младшая хотела привлечь внимание к премьере своей новой
песни.
Два года назад девушка победила в номинации "Лучшая
модель" на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize в столице Украины. Но
София еще и поет – так что не исключено, что пойдет по стопам своей знаменитой
бабушки.
Сама же 71-летняя София Ротару выглядит отлично и даст
фору любому из своих более молодых коллег. Артистка после смерти мужа
Анатолия Евдокименко предпочитает проводить время с родными и очень редко
выходит в свет.
Напомним, Евдокименко умер в 2002 году после очередного инсульта. Убитая горем артистка тогда на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты, замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь. Из депрессивного состояния певицу вытащил сын Руслан, который сказал ей, что нужно работать дальше и посвящать новые песни памяти отца.
Руслан подарил Ротару внука Анатолия и внучку
Софию. Девушка унаследовала от бабушки красоту и, несмотря на юный
возраст, уже покоряет мировые подиумы. Ей пророчат карьеру супермодели,
пишет Teleprogramma.pro.