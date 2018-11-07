Сенсационную новость публикуют британские СМИ. Оказывается, в королевстве 75 тысяч русских шпионов. Их подсчитали активисты местной некоммерческой организации Общество Генри Джексона. Они не скрывают, что в агенты Москвы записывали всех подозрительных выходцев из России. Например, тех, кто ел семечки на улице.

Сенсационную новость публикуют британские СМИ. Оказывается, в королевстве 75 тысяч русских шпионов. Их подсчитали активисты местной некоммерческой организации "Общество Генри Джексона". Они не скрывают, что в агенты Москвы записывали всех подозрительных выходцев из России. Например, тех, кто ел семечки на улице. На фоне новой волны шпиономании в Солсбери вновь открылся ресторан — где обедали Скрипали в день отравления.Итальянский ресторан Zizzi был закрыт восемь месяцев с того момента, как полиция выяснила, что его в день отравления посещали Скрипали. И только теперь британское министерство по охране окружающей среды решило, что заведение, наконец, может быть открыть свои двери для посетителей.Владельцы ресторана заявили, что выручка от первого дня работы пойдет на благотворительность.Это тот самый ресторан, где обедал бывший полковник. Внутри все переоборудовали. Владельцы утверждают, что теперь здесь безопасно.До этого по городу бродили слухи, что ресторан могут закрыть навсегда.Тех, кто посещал его в роковой день — 4 марта, всерьез напугали "Новичком" и рекомендациями срочно отдавать одежду в стирку. Но вопреки этим опасениям, пострадавших от каких бы то ни было отравляющих веществ в Солсбери больше не было. До тех пор, пока в июне в городскую больницу не попали двое наркоманов, которые нашли заполненный ядом запечатанный флакон из-под духов.В маленьком провинциальном Солсбери все под боком. Буквально в двух шагах от вновь открывшегося ресторана Zizzi находится приют для бездомных. В нем жила британка Дон Стерджес. По утверждению врачей, она скончалась от отравления "Новичком".Также недалеко то место, где были найдены Скрипали. Скамейки, на которой они сидели, уже давно нет, здесь стоят торговые палатки. Но соседний паб по-прежнему закрыт, потому что туда тоже заходил бывший двойной агент. Так что владельцам Zizzi еще повезло, что им разрешили работать."Я заказала себе тонкую пиццу и лимонный торт, очень вкусно! — Надеюсь, теперь без отравлений? — Нет, что вы, все превосходно", — рассказывает посетительница."Восхитительно, как будто отсюда не уходил! — А вы здесь, что бывали? — Да, часто, не реже двух раз месяц, так что теперь более чем доволен", — говорит мужчина.В британской прессе любят писать о том, как жизнь этого города нарушилась после отравления Скрипалей. Снизился поток туристов, упали цены на недвижимость — и все это, якобы, из-за загадочного покушения на жизнь бывшего полковника."Я думаю все потихоньку восстанавливается теперь, нас поддерживают. будем считать что сегодняшнее открытие своего рода тестом", — считает жительница города.Очистку и последующее открытие ресторана местные чиновники называют важным шагом на пути восстановления подорванной репутации этого города.Дезинфекцию также проводят и в доме Сергея Скрипаля. Но хозяин сюда вряд ли вернется, судя по тому, с какой тщательностью бывшего двойного агента скрывают британские спецслужбы.