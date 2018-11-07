В 1993 году лейтенант милиции М. Дроздов при исполнении служебного долга получил тяжелое огнестрельное ранение головы и от полученного ранения скончался...

7 ноября 2018 года в ОМВД по району Покровское-Стрешнево состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвящённой памяти оперуполномоченного 129 отделения милиции лейтенанта милиции Михаила Дроздова, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 1993 году. В церемонии приняли участие родственники, префект СЗАО Алексей Пашков, начальник УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Анатолий Фещук, депутат Московской государственной думы Валерий Скобинов, ветераны ОВД, сослуживцы. Открывали мемориал дети Михаила Дроздова – дочь Евгения и сын Денис.Служба Михаила Дроздова в органах внутренних дел связана со 129 отделением милиции г. Москвы. В 1990 году он пришел сюда на должность милиционера, в 1993 году стал офицером милиции, оперуполномоченным уголовного розыска. У лейтенанта милиции Дроздова были прекрасные перспективы роста. За время службы отлично зарекомендовал себя, неоднократно участвовал в задержании преступников, проявлял личную инициативу, профессиональное мастерство в раскрытии преступлений, безупречную добросовестность в исполнении служебных задач. В октябре 1993 года в Москве Указом Президента России было введено чрезвычайное положение. 4 октября во время боя у станции метро «Улица 1905 года» лейтенант милиции М. Дроздов при исполнении служебного долга получил тяжелое огнестрельное ранение головы и 18 октября от полученного ранения скончался. Посмертно награжден орденом «За личное мужество».Вспоминая Михаила Дроздова, Анатолий Фещук отметил, что за время службы в органах внутренних дел он отлично зарекомендовал себя, неоднократно участвовал в задержании преступников, проявлял личную инициативу, профессиональное мастерство в раскрытии преступлений, а также добросовестность в исполнении служебных задач.Обращаясь к родственникам и сослуживцам, Алексей Пашков отметил значимость этого памятного события. «Сегодня мы открываем доску памяти человеку, который честно отдавал свой долг, служил на благо своей страны и защищал граждан. Его мужество и героизм – пример для сегодняшнего поколения», — сказал префект.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56