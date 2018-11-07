Областной совет Тернопольской области запретил использование русскоязычного культурного продукта и объявил 2019-й Годом Организации украинских националистов (запрещена в РФ) в регионе, сообщает ТАСС.

Областной совет Тернопольской области запретил использование "русскоязычного культурного продукта" и объявил 2019-й Годом Организации украинских националистов (запрещена в РФ) в регионе, сообщает ТАСС.Отмечается, что мораторий на русскую культуру депутаты установили "до момента полного прекращения оккупации территории Украины".Ранее запрет на воспроизведении любых аудиовизуальных произведений на русском языке был установлен в сентябре 2018 года в Львовской области.После воссоединения Крыма и России, с 2014 года на Украине развернута компания по запрету российской культуры – принят ряд законов, регламентирующий трансляцию кинофильмов, не разрешается ввоз в страну книг с "антиукраинским содержанием".Между тем, ранее сообщалось об опросе киевских социологов, который показал рост положительно настроенных к России респондентов с 45 до 48%.Ультраправая Организация украинских националистов (ОУН) была создана в начале 1929 года. Ее деятельность носила ярко выраженный антипольский, антисоветский и антикоммунистический характер. Главным инструментом борьбы за достижение своих целей в ОУН являлся террор.Во время Великой Отечественной войны боевики ОУН, сотрудничая со спецслужбами нацистской Германии, воевали против СССР. На совести украинских националистов, которых по фамилии главаря организации Степана Бандеры, стали называть бандеровцами, убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, а также активное участие в Холокосте.