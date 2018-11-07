Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу столичного главка нового руководителя Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве...

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу столичного главка нового руководителя Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве. На указанную должность назначен полковник полиции Константин Строганов.Константин Юрьевич родился в Москве в 1980 году. Окончил два высших учебных заведения: в 2001 году - Московскую Академию МВД России, и в 2009 году - Российскую Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.После окончания ведомственного вуза Константин Строганов прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД «Коньково» Юго-западного округа столицы до начальника отделения оперативно - розыскной части УВД по Юго-Восточному административному округу г. Москвы.С 2011 года по настоящее время проходил службу в Главном управлении МВД России по Свердловской области, где в 2016 году был назначен заместителем начальника Управления уголовного розыска. Теперь полковник полиции Константин Строганов возглавил Управление собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве.За профессионализм, инициативность, большой практический опыт и организаторские способности неоднократно был отмечен руководством Министерства внутренних дел, а также Главных управлений МВД России по г. Москве и Свердловской области. Награжден медалями МВД России имени И.Д. Путилина, «За доблесть в службе» и медалью «За боевое содружество».Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поздравил полковника полиции с назначением на новую должность, пожелал успехов в оперативно-служебной деятельности и вручил служебное удостоверение.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве