Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу столичного главка нового руководителя Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве...
Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу столичного главка нового руководителя Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве. На указанную должность назначен полковник полиции Константин Строганов.
Константин Юрьевич родился в Москве в 1980 году. Окончил два высших учебных заведения: в 2001 году - Московскую Академию МВД России, и в 2009 году - Российскую Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
После окончания ведомственного вуза Константин Строганов прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД «Коньково» Юго-западного округа столицы до начальника отделения оперативно - розыскной части УВД по Юго-Восточному административному округу г. Москвы.
С 2011 года по настоящее время проходил службу в Главном управлении МВД России по Свердловской области, где в 2016 году был назначен заместителем начальника Управления уголовного розыска. Теперь полковник полиции Константин Строганов возглавил Управление собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве.
За профессионализм, инициативность, большой практический опыт и организаторские способности неоднократно был отмечен руководством Министерства внутренних дел, а также Главных управлений МВД России по г. Москве и Свердловской области. Награжден медалями МВД России имени И.Д. Путилина, «За доблесть в службе» и медалью «За боевое содружество».
Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поздравил полковника полиции с назначением на новую должность, пожелал успехов в оперативно-служебной деятельности и вручил служебное удостоверение.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве