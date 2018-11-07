07.11.2018

2018-11-07 11:21:00

В Вологде поймали безработного развратника

В Вологде было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в развращении школьниц, передает . По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев мужчина переписывался в Сети с несовершеннолетними девочками 12, 14 и 15 лет и пересылал им свои фотографии в обнаженном виде. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.