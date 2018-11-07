В МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с семьями сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с семьями сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. На мероприятии присутствовали отцы, матери, вдовы и дочери погибших полицейских из 33 регионов Российской Федерации.В числе приглашенных – отцы старших сержантов полиции Владимира Горскова и Кайрата Рахметова, которые 19 мая этого года, находясь в служебной командировке в Чеченской Республике, приняли бой и погибли в схватке с напавшими на храм Архангела Михаила в городе Грозном. 29 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении этих полицейских Орденами Мужества посмертно.Глава МВД России передал родственникам героев государственные награды. Участники встречи почтили память всех погибших сотрудников органов внутренних дел минутой молчания.Владимир Колокольцев отметил, что борьба с преступностью всегда была связана с риском для жизни: «В текущем году погибли 37 сотрудников, более 1300 получили ранения. Они до конца выполнили свой служебный долг, остались верными Присяге».Министр сообщил, что под патронажем МВД России – около 12 000 семей, в которых воспитывается более 4,5 тысячи детей и подчеркнул, что забота о них всегда была и будет делом чести для тех, кто сегодня продолжает службу.Ежегодно ребята из этих семей выезжают на оздоровительный отдых, в том числе во всероссийские центры «Орленок» и «Смена», приглашаются на новогодние каникулы в Москву. В системе Министерства действует кадетский корпус и суворовские военные училища. Их воспитанники имеют возможность поступить в ведомственные вузы, продолжить семейные традиции и в будущем верно и достойно служить Родине.СправочноМероприятие в МВД России прошло накануне 8 ноября – Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, который был установлен Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации. Ежегодно в этот день в подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия – встречи с родственниками погибших, церемонии возложения венков к мемориалам.