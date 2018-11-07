В МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с семьями сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с семьями сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. На мероприятии присутствовали отцы, матери, вдовы и дочери погибших полицейских из 33 регионов Российской Федерации.
В числе приглашенных – отцы старших сержантов полиции Владимира Горскова и Кайрата Рахметова, которые 19 мая этого года, находясь в служебной командировке в Чеченской Республике, приняли бой и погибли в схватке с напавшими на храм Архангела Михаила в городе Грозном. 29 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении этих полицейских Орденами Мужества посмертно.
Глава МВД России передал родственникам героев государственные награды. Участники встречи почтили память всех погибших сотрудников органов внутренних дел минутой молчания.
Владимир Колокольцев отметил, что борьба с преступностью всегда была связана с риском для жизни: «В текущем году погибли 37 сотрудников, более 1300 получили ранения. Они до конца выполнили свой служебный долг, остались верными Присяге».
Министр сообщил, что под патронажем МВД России – около 12 000 семей, в которых воспитывается более 4,5 тысячи детей и подчеркнул, что забота о них всегда была и будет делом чести для тех, кто сегодня продолжает службу.
Ежегодно ребята из этих семей выезжают на оздоровительный отдых, в том числе во всероссийские центры «Орленок» и «Смена», приглашаются на новогодние каникулы в Москву. В системе Министерства действует кадетский корпус и суворовские военные училища. Их воспитанники имеют возможность поступить в ведомственные вузы, продолжить семейные традиции и в будущем верно и достойно служить Родине.
СправочноМероприятие в МВД России прошло накануне 8 ноября – Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, который был установлен Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации. Ежегодно в этот день в подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия – встречи с родственниками погибших, церемонии возложения венков к мемориалам.