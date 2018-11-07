Жителям не нравится стройка вокруг «Дружбы» и точечная застройка во всех районах
Жителям не нравится стройка вокруг «Дружбы» и точечная застройка во всех районах
Во Владимире прошли общественные слушания по проекту внесения изменений в генплан города. Как рассказывают наши коллеги из «», обсуждения продлились больше двух часов.
Горожане высказались против застройки вокруг парка «Дружба». Кроме того, владимирцам не нравится и точечная застройка по всему областному центру.
Важной темой для дискуссии стала транспортная инфраструктура. Проект продления Октябрьского проспекта до Театральной площади присутствующие на слушаниях не оценили.
Озеленение Владимира вызвало наиболее бурную реакцию у горожан. По информации специалистов, на каждого человека в областном центре приходится всего 3 квадратных метров зелени. Ситуация вряд ли станет лучше, если что-то не изменить, ведь сейчас в генплане решили учесть пригородные леса, хотя городу не помешали бы парки.