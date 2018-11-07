Жителям не нравится стройка вокруг «Дружбы» и точечная застройка во всех районах

Жителям не нравится стройка вокруг «Дружбы» и точечная застройка во всех районахВо Владимире прошли общественные слушания по проекту внесения изменений в генплан города. Как рассказывают наши коллеги из «», обсуждения продлились больше двух часов.Горожане высказались против застройки вокруг парка «Дружба». Кроме того, владимирцам не нравится и точечная застройка по всему областному центру.Важной темой для дискуссии стала транспортная инфраструктура. Проект продления Октябрьского проспекта до Театральной площади присутствующие на слушаниях не оценили.Озеленение Владимира вызвало наиболее бурную реакцию у горожан. По информации специалистов, на каждого человека в областном центре приходится всего 3 квадратных метров зелени. Ситуация вряд ли станет лучше, если что-то не изменить, ведь сейчас в генплане решили учесть пригородные леса, хотя городу не помешали бы парки.