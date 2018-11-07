Он ругался матом и приставал с оскорблениями к окружающим

Он ругался матом и приставал с оскорблениями к окружающимВ сентябре этого года пьяный владимирец нарушал общественный порядок, находясь в салоне городского автобуса. За такое поведение ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток.У мужчины не вышло избежать наказания за свое хулиганство. По информации Октябрьского районного суда, владимирец выражал явное неуважение к остальным пассажирам. Он ругался матом, приставал с оскорблениями к окружающим и даже попытался устроить драку с кондуктором. Нарушитель вел себя дерзко, нагло и вызывающе.На судебном заседании обвиняемый не стал отрицать, что ехал в автобусе в пьяном состоянии. Но полностью отрицал, что нарушил общественный порядок.