Пейзажист заслужил это созданием серии произведений станковой живописи «Край Владимирский»

Пейзажист заслужил это созданием серии произведений станковой живописи «Край Владимирский»Владимирский пейзажист Андрей Мочалин удостоен премии в области изобразительного искусства имени народного художника России Владимира Юкина. Художник заслужил это созданием серии произведений станковой живописи «Край Владимирский».Член Союза художников России, художник Андрей Мочалин родом из Владимира. Здесь же он остался жить и работать. В его творчестве видна отчетливость композиционного построения, он умело прорабатывает детали и способен донести до зрителя свой замысел в законченном произведении. Все пейзажи художник сдерживает в цветовой гамме, пространство в них выстраивает и выверяет очень точно. Всё в его картинах подчинено основной пластической затее сюжета.