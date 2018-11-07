Пожар начался в моторном отсеке из-за короткого замыкания
Пожар начался в моторном отсеке из-за короткого замыкания
В социальных сетях появилось видео, где рабочие спешно выгружают стройматериалы из загоревшегося автомобиля. Случилось это утром 7 ноября на владимирском «Тандеме».
«ГАЗель» начала гореть именно тогда, когда несколько мужчин вели разгрузку машины. Возгорание началось в моторном отсеке из-за короткого замыкания. Потушить пожар рабочие смогли еще до приезда сотрудников МЧС с помощью огнетушителя.
Площадь пожара составила 1 квадратный метр.