Мужчине грозит до трех лет тюрьмы

Мужчине грозит до трех лет тюрьмыВладимирские сотрудники транспортной полиции поймали 40-летнего местного жителя. При обыске у него нашли свертки из газеты и из пленки, в которых находилось растительное вещество зеленого цвета.Экспертиза установила, что при себе у мужчины была марихуана – массой больше 10-ти граммов.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.Максимальное наказание, которое грозит преступнику, - лишение свободы на срок до трех лет.