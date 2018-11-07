Мужчине грозит до трех лет тюрьмы
Мужчине грозит до трех лет тюрьмы
Владимирские сотрудники транспортной полиции поймали 40-летнего местного жителя. При обыске у него нашли свертки из газеты и из пленки, в которых находилось растительное вещество зеленого цвета.
Экспертиза установила, что при себе у мужчины была марихуана – массой больше 10-ти граммов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.
Максимальное наказание, которое грозит преступнику, - лишение свободы на срок до трех лет.