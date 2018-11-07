Происшествие случилось на повороте в Радужный

Происшествие случилось на повороте в РадужныйНа трассе под Владимиром загорелся мусоровоз. Днем 7 ноября на Судогодском шоссе автомобиль вспыхнул прямо на ходу.Для водителя эта стало неожиданностью, однако он не растерялся. Мужчина быстро покинул салон машины и вызвал МЧС.В пресс-службе тревожного ведомства рассказали, что пожарные быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь. Никто, к счастью, не пострадал. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.